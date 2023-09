Σκρέκας: Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα πρόστιμα για την κερδοσκοπία στη Θεσσαλία Ελλάδα 19:25, 17.09.2023 linkedin

«Όποιος προσπαθήσει να κερδοσκοπήσει σε μία τέτοια δύσκολη στιγμή για τη χώρα, θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Θα είμαστε άτεγκτοι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης