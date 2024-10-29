Στην πρόσκρουση της νταλίκας, αποδίδει ο Δήμος Αθηναίων την πτώση του δένδρου στην οδό Πατησίων.

Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι στις σήμερα 29/10 στις 5.00 το πρωί η υπηρεσία Πρασίνου του δήμου ενημερώθηκε ότι έπεσε δέντρο επί της οδού Πατησίων στον αριθμό 7.

Σύμφωνα με τον δήμο, στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της υπηρεσίας με συνεργείο αναρριχητών οι οποίοι διαπίστωσαν ότι «το δένδρο, είδους Σφενδάμου, ηλικίας 25 ετών, είχε υποστεί ζημιά στον κορμό σε ύψος 3,5 μέτρων από το έδαφος, εξαιτίας νταλίκας η οποία, κατά την κίνηση παρκαρίσματος, προσέκρουσε στο δένδρο».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «αυτό είχε ως συνέπεια να ασκηθούν δυνάμεις στη βάση του δένδρου, το οποίο έσπασε στο σημείο πρόσφυσης εδάφους και ριζικού συστήματος, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί το δένδρο από το ριζικό του σύστημα και να ακουμπήσει στις αντηρίδες των γραμμών του τρόλεϊ. Σημειώνεται ότι στο δένδρο είχε γίνει πρόσφατα έλεγχος βλάστησης, όπως και σε όλη τη δενδροστοιχία, και δεν εξείχε κάποιο κλαδί ή μεγάλος βραχίονας. Το δένδρο ήταν σε καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση, ενώ δεν έφερε κάποιο στήριγμα, αλλά προστατευτικό σιδερένιο κιγκλίδωμα ύψους ενός μέτρου. Επομένως, η πτώση του δένδρου στην οδό Πατησίων, αποδίδεται αποκλειστικά στην πρόσκρουση της νταλίκας, καθώς ο έλεγχος που είχε γίνει πρόσφατα δεν ανέδειξε κάποιο πρόβλημα στο δένδρο ή στη δομή του».

Πηγή: skai.gr

