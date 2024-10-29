Μια 22χρονη κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού βρέθηκε την Παρασκευή απαγχονισμένη σε χώρο του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η 22χρονη το απόγευμα της Πέμπτης είχε μεταφερθεί στο Ειδικό Κέντρο Υγείας, απ' όπου διακομίσθηκε σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο για εξέταση, καθώς παρουσίασε παραβατική συμπεριφορά.

«Από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο κρίθηκε η επιστροφή της στο Κατάστημα Κράτησης, ωστόσο πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 25 Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε εκ νέου διαταραχές και οδηγήθηκε στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων, απ' όπου θα μεταφερόταν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, πλην όμως το βράδυ της ίδιας μέρας εντοπίστηκε από σωφρονιστικό υπάλληλο χωρίς τις αισθήσεις της».

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια προανακριτικής έρευνας, κατά την οποία συνελήφθησαν δυο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Στο χώρο κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.