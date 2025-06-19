Σκιάθος: Τα νεότερα για υπόθεση σύλληψης Αμερικανού για δολοφονία στη Ρώμη

Σύμφωνα με αποκάλυψη της εφημερίδας La Repubblica, o σαρανταεξάχρονος Αμερικανός ο οποίος, την περασμένη Παρασκευή συνελήφθη στη Σκιάθο μετά από έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, φέρεται να είχε λάβει πριν πέντε χρόνια 863.000 ευρώ για την παραγωγή και τη διεύθυνση κινηματογραφικής ταινίας.

Ο 46χρονος Αμερικανός, όπως αναφέρουν τα τελευταία στοιχεία των ανακριτών, άλλαζε συχνά όνομα και ταυτότητα. Φέρεται να στραγγάλισε την κορούλα του, ηλικίας περίπου ενός έτους όπως μόλις εξακριβώθηκε, πριν δεκαπέντε ημέρες, στο πάρκο Βίλα Παμφίλι της Ρώμης.

Η Ρωσίδα μητέρα της μικρής και σύντροφός του, βρέθηκε νεκρή σε λίγα μέτρα απόσταση, πάντα στην Βίλα Παμφίλι. Επί του παρόντος, ο συλληφθείς κατηγορείται και για την απόκρυψη του πτώματός της.

Σήμερα το πρωί, το πτώμα της άτυχης γυναίκας αναγνώρισε η μητέρα της μέσω διαδικτύου. Το θύμα, η Αναστάζια, ήταν 28 ετών όπως έγινε γνωστό απόψε, και την τελευταία φορά που είχε μιλήσει με τη μητέρα της, της είχε πει ότι η σχέση της με τον Αμερικανό σύντροφό της αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα.

Καθοριστική σημασία για την εξακρίβωση της ταυτότητας της γυναίκας ήταν ένα τατουάζ που έφερε στο πόδι της, και η έρευνα μιας εκπομπής εντοπισμού πολιτών που αγνοούνται, η οποία μεταδίδεται από την ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai.

Οι ιταλικές αρχές έχουν ζητήσει από τη χώρα μας την έκδοση του 46χρονου Αμερικανού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

