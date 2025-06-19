Yπο έλεγχο η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο με σκάφη στην οδό Παναγούλη στη Γλυφάδα. Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις φλόγες τυλίχθηκαν πρώτα δέντρα ενώ καύσιμη ύλη αποτέλεσαν ακόμη χόρτα και σκουπίδια στο σημείο.

Εν συνεχεία η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο σκάφη.

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το πώς ξεκίνησε η φωτιά και για το συμβάν περαιτέρω έρευνα θα διεξάγει το ερευνητικό της Πυροσβεστικής.

Η κλήση για το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 21:30.

Το ΕΚΑΒ δεν έλαβε καμία κλήση για τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

