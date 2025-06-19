Λογαριασμός
Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: 41 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο

Πυροσβεστική: 41 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο

Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4.

Επιπλέον υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον 'Αγιο Ρωμανό στην Τήνο. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

