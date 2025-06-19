Τη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια επανέφερε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζοντας την πρόθεση της Ελλάδας να ενταχθεί στο πυρηνικό μπλοκ της ενέργειας, της Ευρώπης.

«Νομίζω πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε στην πυρηνική συμμαχία. Δεν βλέπω κανένα λόγο να φθάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα χωρίς την πυρηνική ενέργεια» δήλωσε χαρακτηριστικά χθες ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης, η συζήτηση μπήκε ξανά τώρα στο τραπέζι διότι η πυρηνική ενέργεια είναι φθηνότερη σε σχέση με άλλες ενέργειες. Γι αυτό και πολλές χώρες που παράγουν ήδη πυρηνική ενέργεια αναθεωρούν τα σχέδιά τους και μιλούν για εκσυγχρονισμό των μονάδων όπως η Γαλλία και άλλες που δεν έχουν όπως η Δανία και η Ελλάδα θέλουν να μπουν στο παιχνίδι.

Όπως ανέφερε «έχει να κάνει με την ανάγκη να έχουν μηδενικούς ρίπους. Η πυρηνική ενέργεια έχει χαρακτηριστεί από την Κομισιόν ως πράσινη ενέργεια».

Πρόκειται στην πραγματικότητα για εύκολες συναρμολογούμενες και τοποθετούμενες μονάδες οι οποίες εγκαθίστανται σε βιομηχανικές περιοχές και έχουν ένα μικρό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.

Ωστόσο, ένα από τα μειονεκτήματα είναι το κόστος αφού η ενέργεια που παράγουν είναι ακριβότερη από τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά και λίγο φθηνότερη από τα ορυκτά.

Αρκετές είναι οι χώρες που έχουν ήδη πυρηνικούς αντιδραστήρες και παράγουν πυρηνική ενέργεια, με τη Γαλλία να διαθέτει και τους περισσότερους σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη.

Τι επιδιώκει η Ελλάδα

Όσον αφορά την Ελλάδα συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ανάπτυξή τους θέλει χρόνια και την κατάλληλα τεχνολογία. Αυτοί που επιθυμούν την ανάπτυξή τους είναι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες όπως η google, η amazon, η microsoft. Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν data center, κάτι που κάνει και η Ελλάδα τα οποία ωστόσο είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Για το λόγο αυτό, κοντά σε αυτά οι εταιρείες επιθυμούν τέτοιες πυρηνικές μονάδες που να παράγουν άφθονη ενέργεια.

Υπέρ της ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας στη χώρα μας τάσσονται όμως και αρκετοί ειδικοί σχολιάζοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο καθαρές μορφές ενέργειας, ενώ δείχνουν επίσης την προτίμησή τους στους μικρότερους αντιδραστήρες.

«Υπάρχει μια ξεκάθαρη στροφή στην πυρηνική ενέργεια στον κόσμο. Και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό και ρεαλιστικό που ξεκινά η συζήτηση και στη χώρα. Η κλιματική αλλαγή, ωστόσο έχει φέρει μια τεράστια αλλαγή. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πλέον ορυκτά καύσιμα και το μόνο εναλλακτικό που έχουμε ως φορτίο βάσης είναι η πυρηνική ενέργεια» δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΜΠ, Δημήτρης Μητράκος.

«Στα πυρηνικά έχει υπάρξει μία εξέλιξη, μία πρόοδος τεχνολογική όπου σήμερα υπάρχουν πυρηνικοί αντιδραστήρες οι οποίοι είναι μικροί και μετακινούμενοι» δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης.

«Οι μεγάλοι (πυρηνικοί αντιδραστήρες) είναι 1000 με 1100 MW. Έχουν πολύ λιγότερη ασφάλεια. Μια μονάδα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 10% της απαιτούμενης ισχύος. Σκεφτείτε ότι η δική μας η ισχύς είναι γύρω στις 11.000 MW. Άρα, ένας χιλιάρης (πυρηνικός αντιδραστήρας) είναι κοντά στο 10%. Αυτό δεν επιτρέπεται» σχολίασε ο Μιχαήλ Αντωνόπουλος, ομότιμος καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας στο ΑΠΘ.

