Συνολικά 197.000 ευρώ είναι το παράνομο όφελος της συμμορίας που έκλεβε εκκλησίες σε Αθήνα και Κιλκίς η οποία σύμφωνα με την αστυνομία, ζούσε πλουσιοπάροχα από τη δράση της.

Οι συλληφθέντες παρά το γεγονός ότι ήταν άεργοι είχαν αγοράσει από το 2023 συνολικά 13 αυτοκίνητα, ενώ οι συναλλαγές τους ήταν μόνο με μετρητά καθώς δε διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ήδη έχουν συλληφθεί 4 μέλη της οργάνωσης ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοσμήματα, σουγιάδες, καραμπίνα, φυσίγγια, 3 οχήματα και 550 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί 33 περιπτώσεις κλοπών.

Δείτε το βίντεο της αστυνομίας με τα κλοπιμαία της συμμορίας:

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές από τόπο για θρησκευτική λατρεία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπλα και ναρκωτικά.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, οι δράστες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε οργάνωση με μακροχρόνια δράση, έχοντας ισχυρή συνοχή και αφοσίωση στην εγκληματική τους δραστηριότητα, λόγω φιλικών δεσμών που τους συνέδεαν, με σκοπό την τέλεση διαρρήξεων σε ιερούς Ναούς και την αφαίρεση από το εσωτερικό τους χρημάτων, θρησκευτικών αντικειμένων και κοσμημάτων.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακό» όχημα για την κατόπτευση χώρων, κυρίως σε επαρχιακές περιοχές,

κυρίως βραδινές ώρες, μετέβαιναν με έτερο «επιχειρησιακό» όχημα σε ναούς-στόχους, και εισέρχονταν παραβιάζοντας τις κεντρικές θύρες ή τα παράθυρα με διαρρηκτικά εργαλεία που κατείχαν,

είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, χρησιμοποιώντας διάφορα μέτρα προστασίας (γάντια εργασίας, σκούρα ρούχα, full-face),

αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από τα παγκάρια ή τα φιλόπτωχα ταμεία, αντικείμενα που προορίζονταν για θρησκευτική λατρεία, καθώς και τάματα που αφιέρωναν οι πιστοί, τα οποία επί το πλείστον ήταν φτιαγμένα από χρυσό ή ασήμι,

διέφευγαν από το σημείο με το όχημά τους, στο οποίο είχαν αλλοιώσει ή αποκρύψει την πινακίδα για να την αποφυγή του εντοπισμού τους.

Ενδεικτικό του θράσους τους είναι το γεγονός ότι κατά την παραμονή τους στους ναούς προκαλούσαν εκτεταμένες ζημιές, το ύψος των οποίων είναι απροσδιόριστο, ενώ δεν δίσταζαν να εισέλθουν και σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημεία ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας και σημαντικά για την παγκόσμια πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά.

Παράλληλα, από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν άεργοι και δεν δικαιολογούσαν τον τρόπο διαβίωσής τους και τις 13 αγορές αυτοκινήτων από το 2023 έως σήμερα.

Μάλιστα, δεν διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς και συναλλάσσονταν αποκλειστικά με μετρητά χρήματα, προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία επεδίωκαν να νομιμοποιήσουν μέσω απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας.

Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες σε οικίες και που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

διαρρηκτικά εργαλεία,

ναρκωτικά δισκία,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

-2- σουγιάδες,

ξιφίδιο,

φαλτσέτα,

κουτί μεταφοράς πιστολιού που περιείχε αντάπτορα κάνης όπλου φωτοβολίδων,

καραμπίνα,

-36- φυσίγγια,

-550- ευρώ,

ζυγαριά ακριβείας,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στις κλοπές,

γάντια εργασίας,

θρησκευτική εικόνα,

ηλεκτρονικές συσκευές και

πλήθος κοσμημάτων.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί -33- περιπτώσεις κλοπών από ιερούς Ναούς, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση τους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης συνεχίζονται.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.