Της Έλενας Γαλάρη

Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατηγορείται η γιαγιά του βρέφους που βρέθηκε δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στην περιοχή του Αλίμου.

Η κατηγορούμενη, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Στον άνδρα επικεντρώνεται η έρευνα

Σημειώνεται πως το σενάριο της αρπαγής ερευνούν ως βασικότερο οι άντρες της ασφάλειας που έχουν αναλάβει να ρίξουν φως στη μυστήρια υπόθεση του 6 μηνών βρέφους που χθες εντοπίστηκε δίπλα σε κάδους απορριμμάτων στον Άλιμο.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του skai.gr, μια αλληλουχία γεγονότων που συνέβησαν χθες το μεσημέρι κατά την αρπαγή βρέφους και που σήμερα από το πρωί καταθέτουν οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ, τους οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι υπάλληλοι φέρονται να έχουν καταθέσει πως η αρπαγή του βρέφους σημειώθηκε στον διάδρομο με τις βρεφικές πάνες. Μόλις συνέβη η γιαγιά του βρέφους άρχισε να φωνάζει πανικόβλητη και να ζητάει βοήθεια από τους υπαλλήλους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να «ψάξουν» τα προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας για τυχόν χρήματα που μπορεί να είχε πάνω της, καθώς από την πρώτη στιγμή στο μυαλό τους πήγε το σενάριο της αγοροπωλησίας.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες αστυνομικές πηγές, δεν βρέθηκε κάποιο σημαντικό χρηματικό ποσό.

Η 43χρονη στην πολύωρη κατάθεσή της υποστήριξε πως ζητιάνευε έξω από το σούπερ μάρκετ, όταν άντρας μελαχρινός με περίεργα χαρακτηριστικά την προσέγγισε.

Εκείνη του ζήτησε βοήθεια οικονομική και τότε αυτός της πρότεινε να μπουν στο σούπερ μάρκετ και να της αγοράσει ό,τι χρειάζεται.

Κατευθύνθηκαν στον διάδρομο με τις πάνες και εκεί της άρπαξε το βρέφος και εξαφανίστηκε.

Τον μυστήριο αυτό άντρα -όπως είπε η γιαγιά του μωρού- δεν τον είχε δει ποτέ ξανά στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι άντρες της Ασφάλειας είναι πρώτον ο περίεργος αυτός άντρας γιατί άρπαξε το βρέφος, τι σκοπό είχε και φυσικά γιατί το παράτησε στον Άλιμο.

Είναι αυτός μέλος κυκλώματος αγοροπωλησίας βρεφών ή κάποιος με ψυχιατρικά προβλήματα;

Απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα θα δώσουν και τα βίντεο που σήμερα πήραν οι αστυνομικοί από το σούπερ μάρκετ και θα δείξουν αν ισχύουν οι ισχυρισμοί της 43χρονης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.