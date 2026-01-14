Σοκάρει από το πρωί η είδηση ότι 15χρονος έχασε τη ζωή του και ένας συνομήλικός του τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ερημούπολη Σητείας, στο Λασίθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αυτοκίνητο, το οποίο ανήκε στον πατέρα του 15χρονου, επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εκ των οποίων τα 4 ήταν ανήλικοι.

Το όχημα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον έναν ανήλικο ήταν ήδη αργά. Ο δεύτερος τραυματίας, ένας 16χρονος που φέρεται να οδηγούσε το ΙΧ, διακομίστηκε τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται, με κάταγμα στη σπονδυλική στήλη.

Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες που κατάγονται επίσης από χωριά της περιοχής, είναι καλά στην υγεία τους. Η Τροχαία ερευνά με μεγάλη προσοχή το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σε μια ερημική τοποθεσία, ενώ έχουν συλληφθεί οι γονείς του 16χρονου που οδηγούσε το αυτοκίνητο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: skai.gr

