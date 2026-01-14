Νέα σύσκεψη πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη, στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, μεταξύ κυβερνητικού κλιμακίου και εκπροσώπων αγροκτηνοτρόφων για ζητήματα που έχουν προκύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Στη νέα αυτή συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποχρεωτικότητα θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, κι οι ανεφάρμοστες εν πολλοίς ταυτοποιήσεις που αφήνουν έξω αναίτια απλήρωτους αγρότες συναδέλφους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των αγροτών.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, υπάρχει μεγάλο ζητούμενο, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα (Σέρρες, Δράμα και άλλους νομούς), το οποίο αφορά κληρονομικά χιλιάδων αγροτοτεμαχίων καθώς το σύστημα «πετάει» έξω τους αγρότες όταν γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν τις επιδοτήσεις τους. Το πρόβλημα έχει να κάνει με αγροτεμάχια τα οποία νοικιάζουν οι αγρότες από τρίτους, των οποίων οι μεταβιβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Μετά και τη σημερινή συνάντηση στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα, προκειμένου να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο για το τι συζητήθηκε και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Λογικά από την Πέμπτη, θα υπάρξουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι των μπλόκων.

«Φαίνεται ότι μπορούμε να συζητήσουμε»

Το πρώτο που προκύπτει σαν «ταμείο» από τη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, Γιάννης Βογιατζής, ότι υπάρχει η βούληση και από τις δύο πλευρές να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος.

«Πήγαμε για δύο ώρες συνάντηση, κράτησε τέσσερις και συνεχίζεται σήμερα. Να δούμε όμως και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια και ό,τι και να δοθεί στον αγροτικό – κτηνοτροφικό τομέα νομίζω ότι είναι λίγο, σε σχέση με αυτό που περνάει τα τελευταία χρόνια και ειδικά αυτή τη χρονιά, που νομίζω ότι είναι χρονιά ορόσημο».

Οι παραγωγοί δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους, οι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει το ζωικό κεφάλαιο και όλα αυτά θέλουν γενναία και πολύ μεγάλη στήριξη. Φαίνεται ότι μπορούμε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση να συζητήσουμε. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, η επιτροπή θα έρθει εδώ, θα μας ανακοινώσει τι έχει συμβεί για το κάθε αίτημά μας και από κει και πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις», ανέφερε ο Γ. Βογιατζής.

«Ξεκίνησε επιτέλους ένας διάλογος», πρόσθεσε, «αυτό θέλει και η κοινωνία, αυτό θέλουν και οι αγρότες. Θέλουν απαντήσεις.

Δεν μπορεί να υπάρχει μία στείρα αντιπαράθεση εάν θα μπούμε 15 ή 25. Το θέμα είναι ποιοι θα πάνε εκεί να δώσουν τις λύσεις. Εμείς είπαμε επανειλημμένως και το ακούω και από την άλλη πλευρά, ότι μπορούν να πάνε και οι συνάδελφοι και να μας φέρουν λύσεις και να τους πούμε και ευχαριστώ πολύ. Λύσεις θέλει ο κόσμος και απαντήσεις που είναι στο δρόμο σήμερα.»

Το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια θα παραμείνει, σύμφωνα με τον Γ. Βογιατζή, τουλάχιστον μέχρι τη συνάντηση που θα έχουν οι κτηνοτρόφοι την ερχόμενη εβδομάδα με τον πρωθυπουργό.

Για να ανοίξουν οι δρόμοι, θα πρέπει «να υπάρξουν γενναίες λύσεις για να μπορέσουμε επιτέλους και εμείς να πάμε στα χωράφια μας, οι κτηνοτρόφοι να πάνε στα κοπάδια τους, όσα απέμειναν από την ευλογιά, να στηριχθεί το εισόδημά τους, να στηριχθούν οι οικογένειες τους, να στηριχθούν για κάνουν καινούργια κοπάδια.»

Για τη συνάντηση της Τετάρτης, ο εκπρόσωπος του μπλόκου ανέφερε ότι αναμένεται να εξειδικευθεί το θέμα του ΑΤΑΚ, που καίει όλη τη Βόρειο Ελλάδα και όχι μόνο καθώς έχουν μείνει απλήρωτοι χιλιάδες συνάδελφοί μας. Να μπει ένα τέλος σε αυτή την αδικία και από κει και πέρα τα επόμενα χρόνια όσο κρατήσουν οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ, να μην έχουμε αυτό το κόλλημα και έχουμε αυτά τα προβλήματα με απλήρωτους συναδέλφους.»

Χθες πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ευρεία σύσκεψη αντιπροσωπείας κινητοποιούμενων αγροτών από όλη την Ελλάδα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με την ευρεία συμμετοχή των συναρμόδιων με το αγροτικό ζήτημα υπουργών.

Αναλύθηκαν διεξοδικά επί 3,5 ώρες τα οξυμένα προβλήματα καθώς και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων, όπου υπήρξε και περαιτέρω ειδίκευση είτε ορίων είτε στη μεθοδολογία εφαρμογής των ανακοινωθέντων μέτρων από την κυβέρνηση.

Υπήρξε επίσης δέσμευση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να υπάρξει ανάλογη διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα καθώς και της επιστημονικής ομάδας που θα είναι αρμόδια για την εισήγηση σε επίπεδο Ευρώπης της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς.

Μετά το πέρας και των σημερινών συναντήσεων με την εξειδίκευση καθώς και την κοστολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης θα γίνει και η τελική αποτίμηση των συναντήσεων που θα καθορίσει και την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Σήμερα οι αποφάσεις στην Πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά

Εν τω μεταξύ, στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο κέντρο πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, με κύριο «μενού» την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι να τους δεχτεί ο πρωθυπουργός.

Από την Καρδίτσα προτάθηκε να παραμείνουν τα τρακτέρ στον Ε65 και οι αγρότες να κατέβουν στην Αθήνα με τρακτέρ, Ι.Χ. και λεωφορεία, να κάνουν εκεί ένα αγροτικό συλλαλητήριο, καλώντας παράλληλα και τον κόσμο που όλες αυτές τις ημέρες, όπως οι ίδιοι λένε, τους στήριξαν ουσιαστικά σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης που κάνουν.

Αυτή είναι η πρόταση και του μπλόκου της Νίκαιας και αναμένεται να γίνει γνωστό ποιες άλλες προτάσεις θα πέσουν στο τραπέζι κατά την διάρκεια της σημερινής σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης που δεν προσήλθαν στον χθεσινό διάλογο και θα επιδιώξουν συνάντηση μαζί του αν κατέβουν στην Αθήνα.

