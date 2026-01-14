Εξαφάνιση 16χρονης: Βίντεο από τις κινήσεις της αφού έφτασε στην Αθήνα - Τι ερευνάται

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Παραμένει άφαντη για 6ο εικοσιτετράωρο η 16χρονη, με τις Αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό της.

Έρευνες εστιάζουν σε κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες κατοίκων και την κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε την κοπέλα από την Αχαΐα στην Αθήνα.

Η 16χρονη έχει καταγραφεί σε τουλάχιστον τρεις περιοχές της Αθήνας και φέρεται να έχει αλλάξει την εμφάνισή της για να μην αναγνωριστεί.

Του Μάκη Συνοδινού

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας η οποία για 6ο εικοσιτετράωρο παραμένει άφαντη.

Κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες κατοίκων αλλά και η κατάθεση που έδωσε ο οδηγός ταξί που μετέφερε την 16χρονη στην Αθήνα από την Αχαΐα έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών που δίνουν αγώνα δρόμου να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η 16χρονη έχει καταγραφεί να κυκλοφορεί σε 3 τουλάχιστον περιοχές της πρωτεύουσας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει αλλάξει την εμφάνιση της ώστε να μην αναγνωριστεί καθώς η φωτογραφία της μετά το amber alert που σήμανε έχει κυκλοφορήσει παντού.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr η 16χρονη τα τελευταία 24ωρα έχει «πιαστεί» από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει σε δύο μαγαζιά από τα οποία ζήτησε τον κωδικό του WiFi, ενώ στις 10 Ιανουαρίου δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της δηλαδή κάμερα ασφαλείας την «έπιασε» να μπαίνει σε χρυσοχοείο στην οδό Μικράς Ασίας στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας έφτασαν στο σημείο όπου ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τους είπε πως η 16χρονη είχε στην κατοχή της κοσμήματα τα οποία και προσπάθησε να του πουλήσει. Αυτός αρνήθηκε να αγοράσει και κατόπιν η 16χρονη χάθηκε στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με αξιωματικό που χειρίζεται την υπόθεση οι κινήσεις της ανήλικης δεν είναι τυχαίες και φαίνεται μάλιστα να είναι σωστά σχεδιασμένες ώστε να μην εντοπιστεί.

«Όλα δείχνουν πως δίνει αγώνα δρόμου προκειμένου να πουλήσει ότι κοσμήματα και είδη αξίας έχει πάνω της ώστε να συγκεντρώσει χρήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν χρησιμοποιεί το ίντερνετ από το κινητό της τηλέφωνο αλλά μπαίνει σε μαγαζιά και ζητάει το WiFi. Πιστεύει πως με τον τρόπο αυτό δεν θα δώσει στίγμα το κινητό της τηλέφωνο και δεν θα εντοπιστεί» αναφέρει στον skai.gr.

Το skai.gr φέρνει στη δημοσιότητα τις κινήσεις της Λόρας που καταγράφηκαν 20λεπτα αφού έφτασε στην Αθήνα στις 8 Ιανουαρίου και δείχνει τη Λόρα φορώντας καπέλο να περιφέρεται στους δρόμους του Ζωγράφου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πως η 16χρονη δεν φοράει τη σχολική της τσάντα την οποία πέταξε και εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής. Ένα ακόμη σημείο που έχει μπει στο στόχαστρο των Αρχών είναι το παρελθόν της 16χρονης και οι πληροφορίες που θέλουν να έχει κακοποιηθεί από τον πατέρα της όσο έμεναν στη Γερμανία. Ο πατέρας της αρνείται πως υπήρξε κακοποίηση, ενώ σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε στις Αρχές και φέρνει στην επιφάνεια το skai.gr φέρεται να υποστήριξε: «Η Λόρα πριν δύο χρόνια είχε εξαφανιστεί ξανά κατά τη διάρκεια εκδρομής που είχε πάει. Είναι κλειστό παιδί, δεν ανοίγεται, δεν μιλάει. Δεν πείραξα ποτέ την κόρη μου, απλά σαν πατέρας της ήμουν αυστηρός»

Πηγή: skai.gr

