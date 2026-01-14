Μετά από 2,5 μήνες και 5 διακοπές η δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη αρχίζει τελικά στις 21 Ιανουαρίου.

Οι δικηγόροι ζήτησαν νέα διακοπή, ώστε την Παρασκευή που θα συγκροτηθεί - όπως είπαν - σε σώμα ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας να ληφθεί απόφαση, προκειμένου να ανασταλεί η αποχή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν δηλώσει ότι απέχουν καθολικά από τη συγκεκριμένη δίκη, καθώς αντιδρούσαν στο να διεξαχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Από την πλευρά τους, δικαιωμένοι αισθάνονται οι γονείς του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη, οι οποίοι περιμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία.

