Σήμερα η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Σήμερα στο Α' νεκροταφείο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι από το Α' νεκροταφείο και η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.

