Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου 

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:50 και δύση ήλιου στις 20:02- Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 11 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης, Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, ΑρκάδαΛιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης, Όσιος, Οσία,Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης.

Ανατολή ήλιου: 06:50 - Δύση ήλιου: 20:02- Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες και 11 λεπτά Σελήνη 3.9 ημερών

