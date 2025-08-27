Σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης, Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, ΑρκάδαΛιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης, Όσιος, Οσία,Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης.

Ανατολή ήλιου: 06:50 - Δύση ήλιου: 20:02- Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες και 11 λεπτά Σελήνη 3.9 ημερών

Πηγή: skai.gr

