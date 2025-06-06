Λογαριασμός
Νεκρός 55χρονος που παρασύρθηκε απο γεωργικό μηχάνημα στις Σέρρες

Τον άτυχο άνδρα που φέρεται πως προσπάθησε να αποσυνδέσει ρυμούλκα βρήκε ο γιος του- Ασθενοφόρο πήγε στο σημείο αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά

Σέρρες: 55χρονος νεκρός μετά από παράσυρση απο γεωργικό μηχάνημα

Φρικτό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Παρασκευής (6/6), ένας 55χρονος στο Παραλίμνιο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών ο 55χρονος φέρεται να προσπάθησε να αποσυνδέσει την πλατφόρμα σε επικλινές έδαφος, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους η ρυμουλκούμενη πλατφόρμα του τρακτέρ, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Τον άτυχο άνδρα τον βρήκε ο γιος του, ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο πήγε στο σημείο αλλά οι διασώστες τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

