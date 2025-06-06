Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή εκπαιδευτής ιππασίας για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων

Στη φυλακή οδηγείται εκπαιδευτής ιππασίας που καταγγέλθηκε από ανήλικες μαθήτριές του για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση.

Πρόκειται για 67χρονο υπήκοο Γερμανίας, ο οποίος απολογήθηκε στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου.

Η δικογραφία περιλαμβάνει τέσσερις περιπτώσεις ανήλικων κοριτσιών- εκ των οποίων η μία αφορά στην πράξη του βιασμού.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις, κατά τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ., τελέστηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος εκπαιδευτής αρνήθηκε τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις, χωρίς όμως να πείσει εισαγγελέα και ανακριτή που του «έδειξαν» το δρόμο προς τις φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

