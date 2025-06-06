Ένα βίντεο με συμβουλές για το πώς θα κρατήσουμε του διαρρήκτες μακριά από το σπίτι μας, όταν θα λείψουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ανέβασε στα social media η ελληνική αστυνομία.

«Το σπίτι σου δεν πάει τριήμερο! Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι προ των πυλών και πολλοί ετοιμάζονται για λίγη ξεκούραση μακριά από το σπίτι τους, ενώ κάποιοι άλλοι... παραμονεύουν.

Για να μην επιστρέψετε σε δυσάρεστες εκπλήξεις, δείτε το σύντομο βίντεο με 5 απλές αλλά σημαντικές συμβουλές που μειώνουν τον κίνδυνο διάρρηξης» αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η ΕΛΑΣ συμβουλεύει:

- Να αφήνουμε ανοιχτό κάποιο φως, την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο όταν φεύγουμε από το σπίτι

- Να κλειδώνουμε πάντα την πόρτα ασφαλείας

- Να καλούμε την αστυνομία όταν αντιληφθούμε ύποπτα άτομα ή θορύβους σε γειτονικό μας σπίτι

- Αν έχουμε τη δυνατότητα, εγκαθιστούμε κάμερες ασφαλείας, συναγερμό και μία καλή κλειδαριά και

- Προσέχουμε τι ανεβάζουμε στα social media, ώστε να μη «προδώσουμε» την απουσία μας

Πηγή: skai.gr

