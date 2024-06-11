Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην 2η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο δάσος του Σέιχ Σου, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους, σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο 25χρονος (ημεδαπός) κατηγορείται ότι προκάλεσε δύο εστίες φωτιάς -σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη- με γυμνή φλόγα (αναπτήρα), κοντά στο Φιλίππειο. Από τις δύο εστίες φωτιάς κάηκαν πευκοβελόνες, ξηρά χόρτα, κλαδιά, θάμνοι και καψαλίστηκαν πεύκα, σε μία έκταση 530 τ.μ.

Η απολογία του δεν διήρκεσε περισσότερα από 20 λεπτά, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε χωρίς νομικό παραστάτη, ούτε έκανε χρήση του δικαιώματος που του παρέχει η Δικονομία για διορισμό δικηγόρου. Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ φέρεται να επανέλαβε τους προανακριτικούς του ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με αυτούς, άγνωστα άτομα τον μετέφεραν παρά τη θέλησή του κι έπειτα από λογομαχία, στο Σέιχ Σου, όπου αφού τον ξεγύμνωσαν άσκησαν σωματική βία εναντίον του, ρίχνοντας «ζιπέλαιο» στα πόδια, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά. Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, ο ίδιος την έσβησε αλλά καθώς κρύωνε μάζεψε πευκοβελόνες, ανάβοντας δεύτερη φωτιά για να ζεσταθεί, την οποία επιχείρησε επίσης να σβήσει.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής.

Όπως έγινε γνωστό, ο 25χρονος παρακολουθεί πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, ενώ είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ληστεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

