Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγείται ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό, σήμερα το πρωί, στο δάσος του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη.

Πυροσβέστες τον εντόπισαν κοντά στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς και αφού τον προσήγαγαν τον συνέλαβαν. Πρόκειται για ημεδαπό και στην κατοχή του φαίνεται να εντοπίστηκαν πευκοβελόνες κι ένας αναπτήρας.

Πηγές της Πυροσβεστικής κάνουν λόγο για δύο εστίες φωτιές που εκδηλώθηκαν γύρω στις 7.30 το πρωί σε απόσταση 150 μέτρων, η μία από την άλλη, κοντά στο Φιλίππειο. Χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

