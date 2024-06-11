Της Ιωάννας Μάνδρου

Χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία αφέθηκε ελεύθερος, παρά την καταδίκη του σε 9 χρόνια κάθειρξη για βιασμό, ο δολοφόνος της εντεκάχρονης της οποίας η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο.

Η καταδίκη του έγινε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ζακύνθου το 2020 για βιασμό 14χρονης ανήλικης.

Το δικαστήριο, όπως προκύπτει από την απόφαση, την οποία ζήτησε άμεσα η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα, χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία που έδωσε αναστολή στην έκτιση της ποινής του ως να δικαστεί από το εφετείο. Με άλλα λόγια τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

Ήδη η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ζήτησε άμεσα τον πειθαρχικό έλεγχο και των τριών δικαστών που μετείχαν στη σύνθεση του δικαστηρίου που χορήγησε την αναστολή στον βιαστή, (και οι τρεις γυναίκες, όπως γυναίκα ήταν και η εισαγγελέας της δίκης).

Οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στον 37χρονο από το δικαστήριο της Ζακύνθου ήταν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ζούσε στον νομό Ηλείας και απαγόρευση να πλησιάζει το θύμα, δηλαδή την 14χρονη.

Σημειωτέον, ότι ο 37χρονος είναι Ρομά και οι περιοριστικοί όροι δύσκολα είχαν εφαρμοστεί.

Πέραν τούτου το εφετείο του είχε προσδιοριστεί για το 2022, όμως η δίκη δεν έγινε λόγω του ότι δεν είχε δικηγόρο, το δικαστήριο όρισε δικηγόρο και προσδιορίστηκε δικάσιμος για τον περασμένο Φεβρουάριο. Όμως και πάλι η δίκη δεν έγινε διότι συνέπεσε με δικηγορική αποχή και τελικά επρόκειτο να γίνει το 2025 αλλά στο μεταξύ ο 37χρονος διέπραξε το στυγερό έγκλημα της δολοφονίας της άτυχης 11χρονης την οποία παρέσυρε καθώς υπήρχε και συγγενική σχέση.

Πηγή: skai.gr

