Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τρεις βασικές κατευθύνσεις, την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, της ενδοοικογενειακής βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων, καθώς και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του Σώματος.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν από 3 έως 9 Ιουνίου σε ολόκληρη τη χώρα, 967 ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν 110.381 άτομα, προσήχθησαν 4.950 και συνελήφθησαν 2.351.

Επίσης, ενδεικτικά εξιχνιάστηκαν 274 κλοπές - διαρρήξεις, 25 απάτες, 48 κλοπές τροχοφόρων, 30 ληστείες, 8 απάτες με υπολογιστή καθώς και 629 υποθέσεις περί όπλων και 378 περί ναρκωτικών.

Κατά το ίδιο διάστημα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, δραστηριοποιήθηκαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, και ιδιαίτερα τα επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, που επιλαμβάνονται στην πλειονότητα των περιστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα ανταποκρίθηκαν σε 1.004-κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της 'Άμεσης Δράσης και χορηγήθηκε σε 75 γυναίκες θύματα η εφαρμογή του Panic Button. Συνολικά, διαχειρίστηκαν 508 περιστατικά, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν 332 συλλήψεις, ενώ παράλληλα μεταφέρθηκαν σε δομές με οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας 13 θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι, με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια, έχουν εξασφαλιστεί ένας ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως «safe houses», για τη βραχυπρόθεσμη ασφαλή φιλοξενία γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και μελών της οικογένειας τους, όπως τα ανήλικα παιδιά τους, που χρειάζονται προστασία.

Παράλληλα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και της βίας μεταξύ ανηλίκων, με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ίδιων αλλά και των γονέων τους, εφαρμόζονται δράσεις ήπιας αστυνόμευσης, από εκπαιδευμένες γυναίκες και άντρες αστυνομικούς, σε γειτονιές, πλατείες και σημεία που συγκεντρώνονται νέοι και έχουν σημειωθεί περιστατικά.

Έτσι, σε όλη την επικράτεια, έχουν πραγματοποιηθεί 5.925 έλεγχοι ατόμων, 323 προσαγωγές, 141 συλλήψεις, ενώ βεβαιώθηκαν 322 παραβάσεις.

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες Τροχαίας πραγματοποίησαν ειδικές εξορμήσεις και στοχευμένους ελέγχους, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων-αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Διενεργήθηκαν 145.995 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 36.764 παραβάσεις, γα τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν 9.568 για παράνομες σταθμεύσεις, 6.922 για υπερβολική ταχύτητα, 3.546 για μη χρήση κράνους, 2.370 για έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, 1.464 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 1.065 για ΚΤΕΟ, 765 για μέθη και 554 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, την καλύτερη δυνατή προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και ώστε κανένα παιδί να μη νιώθει απροστάτευτο και μόνο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

