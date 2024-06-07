Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασε ο 25χρονος που συνελήφθη σήμερα για εμπρησμούς στο δάσος του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους, σε βαθμό κακουργήματος. Ο κατηγορούμενος (ημεδαπός) παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 2η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Πυροσβεστική, κατηγορείται ότι προκάλεσε δύο εστίες φωτιάς - σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη - με γυμνή φλόγα (αναπτήρα), κοντά στο Φιλίππειο. Από τις δύο εστίες φωτιάς κάηκαν πευκοβελόνες, ξηρά χόρτα, κλαδιά, θάμνοι και καψαλίστηκαν πεύκα, σε μία έκταση 530 τ.μ., όπως αναφέρεται στην ίδια δικογραφία.

«Άγνωστοι με έγδυσαν και μου έβαλαν φωτιά»

Ο ίδιος καταθέτοντας προανακριτικά, αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη.

Όπως φέρεται να είπε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, στη 1 τα ξημερώματα είχε μια λογομαχία στα Κάστρα με τέσσερα άτομα νεαρής ηλικίας (τρεις άνδρες και μία γυναίκα), τα οποία δεν γνώριζε.

Τα συγκεκριμένα άτομα - πάντα κατά τους ισχυρισμούς του - τον έβαλαν παρά τη θέλησή του σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν στο Σέιχ Σου, όπου του έβγαλαν τα παπούτσια, τη μπλούζα και τις κάλτσες, απειλώντας τον ότι θα τον κάψουν, ενώ άσκησαν σωματική βία εναντίον του.

Ο 25χρονος, που κατά πληροφορίες παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης από τα ναρκωτικά, κατέθεσε στη συνέχεια ότι τα τέσσερα άτομα τον περικύκλωσαν ρίχνοντας "ζιπέλαιο" προς τα πόδια με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

«Επειδή η φωτιά πήρε έκταση τρόμαξαν και έφυγαν, ενώ είχε ήδη ξημερώσει» φαίνεται να είπε.

Εεπειδή δεν είχε ρούχα και κρύωνε μάζεψε πευκοβελόνες και τις έβαλε στην πλευρά του χωματόδρομου, ανάβοντας φωτιά για να ζεσταθεί.

Καθώς τον πήρε ο ύπνος, σύμφωνα με όσα είπε, ξύπνησε κάποια στιγμή και διαπίστωσε ότι καψαλίστηκαν τα μαλλιά του, ενώ προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά.

Κικίλιας: Πάνω στον 25χρονο εμπρηστή εντοπίστηκαν πευκοβελόνες και αναπτήρας

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας ανέφερε πως πάνω στον εμπρηστή εντοπίστηκαν πευκοβελόνες και αναπτήρας.

«Εκδηλώθηκαν δύο εστίες στο Σέιχ Σου σε απόσταση 150 μέτρων η μία από την άλλη. Συνελήφθη άνδρας 25 ετών με τα μαλλιά του καψαλισμένα, ενώ πάνω του βρέθηκαν πευκοβελόνες και αναπτήρας», έγραψε ο κ. Κικίλιας.

Η σημερινή ημέρα ξημέρωσε με τους πυροσβέστες μας να δίνουν μάχες με τις φλόγες, καθώς εκδηλώθηκαν 4 επικίνδυνες πυρκαγιές, εκ των οποίων η μία οφείλεται σε εμπρησμό από πρόθεση.



Στο Καλέντζι Κορινθίας και στην Ελευσίνα οι φωτιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Το ίδιο και στη Σάμο,… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) June 7, 2024

Για τη σύλληψή του, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα εξής:

«Συνελήφθη σήμερα, 7 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης εκ προθέσεως εμπρησμών, στο δάσος Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή άλλων ατόμων».

Πηγή: skai.gr

