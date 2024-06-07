Φωτιά εκδηλώθηκε στις 7.30 το πρωί στο Σέιχ Σου, κοντά στο Φιλίππειο, όπου έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και την έθεσαν υπό έλεγχο.

Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ατόμου, που στη συνέχεια μετατράπηκε σε σύλληψη.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, πρόκειται για ημεδαπό που συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία ως υπαίτιος πρόκλησης εκ προθέσεως εμπρησμού και οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, από την Πυροσβεστική εξετάζεται και η συμμετοχή άλλων ατόμων στον εμπρησμό.

