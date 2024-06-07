Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των δήμων για τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Τα εκλογικά τμήματα και στις επτά περιφερειακές ενότητες, που θα αναμένουν από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα της Κυριακής τους ψηφοφόρους, ανέρχονται σε 2.829 και είναι μειωμένα κατά 822, ποσοστό 22%, σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2023.

«Μοιράσαμε το εκλογικό υλικό, ψηφοδέλτια, λευκά, εκλογικούς καταλόγους, γραφική ύλη, ενώ τα τάμπλετ μοιράζονται στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Υπάρχει επάρκεια στους δήμους σε παραβάν και κάλπες, καθώς τα εκλογικά τμήματα είναι λιγότερα λόγω και της επιστολής ψήφου», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης.

Ο κ.Μιχαηλίδης πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες της περιφέρειας θα είναι επί ποδός και το Σαββατοκύριακο, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής και με το κλείσιμο της κάλπης θα λαμβάνουν τα τηλεγραφήματα των αποτελεσμάτων των συνδυασμών, τα οποία ακολούθως θα αποστέλλονται προς το υπουργείο Εσωτερικών.

Από τα συνολικά 2.829 εκλογικά τμήματα στις 7 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα περισσότερα (1.340) θα βρίσκονται στην Α’ και Β’ εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

Στ.Αγγελούδης: «Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την κορυφαία στιγμή της Δημοκρατίας»

Στον δήμο Θεσσαλονίκης, περισσότεροι από 700 υπάλληλοι εργάζονται πυρετωδώς, προκειμένου να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα η διανομή του εκλογικού υλικού, η διαμόρφωση των εκλογικών κέντρων και συνολικά η εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών.

Το περίπτερο 5 της ΔΕΘ, όπου φυλάσσεται το εκλογικό υλικό, επισκέφτηκε το πρωί ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος τόνισε: «έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε».

«Για την κορυφαία στιγμή της Δημοκρατίας οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας αθέατος κόσμος, ο οποίος εργάζεται νυχθημερόν τις τελευταίες 30 ημέρες, προκειμένου να υπάρξει όλη η οργανωτική αρτιότητα που χρειάζεται για τις εκλογές», συμπλήρωσε ο κ. Αγγελούδης.

Ο συνολικός αριθμός εκλογικών τμημάτων για τον δήμο Θεσσαλονίκης είναι 391 σε 57 σχολικά συγκροτήματα, κατά 103 λιγότερα σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Συνολικά διατίθενται 391 κάλπες και 782 παραβάν. Επίσης, ετοιμάστηκαν επιπλέον 79 παραβάν, τουλάχιστον 1 για κάθε σχολείο, για την διευκόλυνση των εκλογέων με προβλήματα κινητικότητας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση ΑμεΑ, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα διαθέσει ειδικό όχημα του Δικτύου «ΑΙΝΕΙΑΣ». Οι μετακινήσεις θα γίνουν την ημέρα της ψηφοφορίας, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στα εκλογικά κέντρα που στεγάζονται σε σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος του κεντρικού δήμου. Για τον προγραμματισμό των μετακινήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν: στα τηλέφωνα: 2313317591, 2313317533, 2313317878, 2313316603.

Σε ανάλογη ετοιμότητα ενόψει των εκλογών βρίσκονται και οι υπόλοιποι δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι με ανακοινώσεις τους έχουν ενημερώσει τους δημότες για τις αλλαγές στα εκλογικά τμήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

