Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 53χρονος Νορβηγός που κατηγορείται ότι αναζητούσε νεαρά κορίτσια με αγγελία που είχε βάλει έξω από Γυμνάσιο της Ρόδου.

Ο κατηγορούμενος θα δικαστεί την προσεχή Δευτέρα στο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου

Ο αλλοδαπός κατηγορείται για προσέλκυση ανηλίκων με σκοπό τις γενετήσιες πράξεις και συνελήφθη χθες στη 1:00 το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου στο κατάστημα εστίασης όπου είχε ορίσει στην αγγελία του ως χώρο συνάντησης με τις ανήλικες.

Μετά τη σύλληψη του ο 53χρονος Νορβηγός προσήχθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και εν συνεχεία παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, για να δικαστεί. Η δίκη του αναβλήθηκε για τη Δευτέρα 10 Ιουνίου και ο Νορβηγός αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης σχολικών συγκροτημάτων σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα ξεκίνησαν με αγγελία που ανήρτησε σε πίνακα ανακοινώσεων Γυμνασίου της πόλης ο 53χρονος η οποία έγραφε:

«Αναζητώ αδύνατη, κοντή μαθήτρια για να μου κάνει παρέα σε περίπατο για δύο ώρες. -Να φορά μπικίνι και σορτσάκι -Μη καπνίστρια. 15 ευρώ.

Συνάντησέ με μπροστά από την Ταβέρνα ...

Πέμπτη στις 13:00»

Όπως ήταν φυσικό η αγγελία προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γονείς του σχολείου, καθώς κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχετικό μήνυμα που εφιστούσε την προσοχή τους. Ακολούθησε καταγγελία στην Αστυνομία και χθες το μεσημέρι οι αστυνομικοί μετέβησαν στην ταβέρνα που επρόκειτο να γίνει η συνάντηση του αλλοδαπού με τα κορίτσια και τον συνέλαβαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

