Έντονη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 7 Ιουνίου 2025, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, ταρακουνώντας πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Λήμνο και τη Λέσβο.

Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται μοναχοί και επισκέπτες στο Περιβόλι της Παναγίας από τους συνεχείς σεισμούς που «ταρακουνούν» τις τελευταίες ώρες την περιοχή. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, ανέλυσε το φαινόμενο και εξέφρασε τον προβληματισμό των ειδικών για την επανεμφάνιση σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι το ρήγμα βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση παρακολούθησή του. «Πρέπει να αξιολογήσουμε το εναπομείναν δυναμικό του ρήγματος, ώστε να εκτιμήσουμε την πιθανότητα νέων σεισμών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στο Άγιον Όρος, τα μοναστήρια αντέχουν χιλιάδες χρόνια, ωστόσο ορισμένα τμήματά τους είναι πολύ παλιά ή εγκαταλελειμμένα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρωί της Κυριακής αναμένεται να μεταβεί στο Άγιον Όρος και ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και να συντονίσει τις ενέργειες πολιτικής προστασίας.

«Αυτό που ανησυχεί είναι ότι παρόλο που το ρήγμα δεν είναι πολύ μεγάλο, αυτό επιμένει πολύ εδώ και μήνες και έχει μόνιμη σεισμική δραστηριότητα και αυτό είναι το πρόβλημα», ανέφερε ο κ. Παπαζάχος. Και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να γίνει και άλλος μεγαλύτερος σεισμός. Ήδη γίνονται μετασεισμοί των 4,0 ρίχτερ, 3,5 ρίχτερ και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες και μέρες».

Τι ανησυχεί τους σεισμολόγους

Για το ενδεχόμενο να μην ήταν ο κύριος σεισμός, μίλησε και ο κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Ήδη από τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2024 είχαμε εντοπίσει ότι εξελίσσεται εκεί αργή προσεισμική ακολουθία, το οποίο επισήμανα με 3 σχετικά μηνύματα προς τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ. Το Φεβρουάριο του 2025 το μέγεθος έφθασε τα 4,9 Ρίχτερ. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο συγκεκριμένος σεισμός στην περιοχή ήταν ο κύριος».

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ στο Άγιον Όρος

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι η ασφάλεια μοναχών και προσκυνητών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως όλα τα διαθέσιμα μέσα για την προστασία της μοναστικής κοινότητας. Από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, διασωστικό όχημα της 2ης ΕΜΑΚ και ομάδα της 2ης ΕΜΟΔΕ παρευρίσκονται προληπτικά στις Καρυές.

Οι ζημιές στα μοναστήρια

Πιο συγκεκριμένα, από τις πρώτες αναφορές προκύπτει ότι σε παλιά και εγκαταλελειμμένα κτίρια έχουν πέσει τμήματα της τοιχοποιίας, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ έχουν καταρρεύσει στέγες σε κάποια παραπήγματα.

Ζημιές έχουν αναφερθεί στη Μονή Δοχειαρίου, αλλά και στη Σίμωνος Πέτρας, όπου έχει σπάσει καμινάδα στο μοναστήρι και έπεσε ο πολυέλαιος στην Αγία Τράπεζα. Ρωγμές έχουν σχηματιστεί και στη Μονή Βατοπεδίου, όπου επίσης έχουν σπάσει καμινάδες και έχουν πέσει βράχια στη γύρω περιοχή. Από τον ισχυρό σεισμό οι μοναχοί της Βατοπεδίου βγήκαν έντρομοι έξω και συγκεντρώθηκαν στην αυλή του μοναστηριού. Στη Μονή Παντοκράτορος τραυματίστηκε ένας προσκυνητής, ο οποίος από τον πανικό του χτύπησε στον ώμο.

Σε επιφυλακή για νέα δόνηση

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και η περιοχή χαρακτηρίζεται από αυξημένη σεισμικότητα. Η επικοινωνία με τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου συνεχίζεται, ενώ οι έλεγχοι και οι αυτοψίες στις Μονές θα διαρκέσουν όσο χρειαστεί, με στόχο την πλήρη καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών.

