Τους 37 βαθμούς ξεπέρασε σήμερα ο υδράργυρος, επιβεβαιώνοντας ότι το καλοκαίρι ήρθε για να... μείνει και έχει... άγριες διαθέσεις.

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Κρανίδι (37,2 βαθμούς Κελσίου), ενώ σε πολλές περιοχές, το θερμόμετρο ανέβηκε πάνω από τους 36 βαθμούς.

Δείτε τον πίνακα του Εθνικού Αστεροσκοπείου με τις υψηλότερες θερμοκρασίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.