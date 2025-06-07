Λογαριασμός
Πάνω από 37 βαθμούς «σκαρφάλωσε» ο υδράργυρος - Πίνακας με τις πιο ζεστές περιοχές

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Κρανίδι (37,2 βαθμούς Κελσίου) - Σε πολλές περιοχές, το θερμόμετρο ανέβηκε πάνω από τους 36 βαθμούς

Παραλία

Τους 37 βαθμούς ξεπέρασε σήμερα ο υδράργυρος, επιβεβαιώνοντας ότι το καλοκαίρι ήρθε για να... μείνει και έχει... άγριες διαθέσεις.

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Κρανίδι (37,2 βαθμούς Κελσίου), ενώ σε πολλές περιοχές, το θερμόμετρο ανέβηκε πάνω από τους 36 βαθμούς.

Δείτε τον πίνακα του Εθνικού Αστεροσκοπείου με τις υψηλότερες θερμοκρασίες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πηγή: skai.gr

