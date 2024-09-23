Νέα σεισμική δόνηση με επίκεντρο την περιοχή του Αγίου Όρους, μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5.30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον Σεισμολογικό Σταθμό του ΑΠΘ, ο σεισμός ήταν επιφανειακός, με βάθος στα 12 χιλιόμετρα και το επίκεντρο του εντοπίζεται δυτικά των Καρυών.

Την Κυριακή, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σημειώθηκε δόνηση μεγέθους 4,1 και μια ώρα αργότερα νέα ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών.

Πηγή: skai.gr

