Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Βασιλικά Ευβοίας - Αισθητός στην Αττική

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών

Σεισμογράφος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τα Βασιλικά Ευβοίας, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Αρχικά, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έδωσε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ, ωστόσο αναθεώρησε σε 4,5 Ρίχτερ μετά από λίγα λεπτά.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική.

Σεισμός στην Εύβοια

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 15,4 χιλιόμετρα.

