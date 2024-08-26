Πάτρα: Φωτιά στο Πλατάνι

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλατάνι της Πάτρας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περισσότεροι από 30 πυροσβέστες με περίπου 10 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.