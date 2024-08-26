Λούνα παρκ: Πειθαρχική δίωξη στην δήμαρχο Κασσάνδρας και σε αντιδήμαρχο

Πειθαρχικές διώξεις κατά της δημάρχου Κασσάνδρας και ενός αντιδημάρχου που σχετίζονται με τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής που βρήκε τραγικό θάνατο ο 19χρονος Γιάννης, πριν λίγες μέρες, κίνησε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Νωρίτερα, έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν την επιχειρηματική συνεργασία του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στη Χαλκιδική με τον Δήμο Κασσάνδρας, κατέθεσε στον εισαγγελέα ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη.

Αξίζει να ασημωθεί πως για το δυστύχημα διατάχθηκαν ταυτόχρονα τρεις εισαγγελικές έρευνες.

Η πρώτη αφορά το δυστύχημα και τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτό, όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του παιχνιδιού.

Η δεύτερη έρευνα σχετίζεται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε το λούνα παρκ και η τρίτη με τις πιστοποιήσεις καταλληλότητας που έλαβε η επιχείρηση για να λειτουργήσει τόσο φέτος όσο και τα προηγούμενα χρόνια από τους μηχανικούς.

