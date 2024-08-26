Θεσσαλονίκη: «Σαφάρι» για απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Στην απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων δικύκλων αλλά και Ι.Χ. οχημάτων, που στερούν από τους κατοίκους πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, προχωρά ο δήμος Θεσσαλονίκης.

‘Οπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Γιώργος Δημαρέλος, οι υπηρεσίες «προχώρησαν στη συστηματική απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων δικύκλων, το ίδιο επιδιώκουμε και για τα οχήματα», προσθέτοντας πως σύμφωνα με τους υπολογισμούς, εκτιμάται πως, περίπου 700 σαραβαλάκια είναι παρατημένα στους δρόμους της πόλης.

Ειδικότερα για την καθαριότητα ο κ.Δημαρέλος στάθηκε στη βραδινή λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας διευκολύνοντας έτσι τη νυχτερινή αποκομιδή των απορριμματοφόρων. Ειδικά για τα ογκώδη και την εναπόθεσή τους σε πεζοδρόμια υπογράμμισε πως στόχος της δημοτικής αρχής είναι «να μειωθεί η παραβατικότητα που προκύπτει από τις ανακαινίσεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να πιάσεις τους ασυνείδητους που δεν κάνουν χρήση των προδιαγραφών και του νόμου για τις σκάφες», συμπληρώνοντας πως στις σκέψεις είναι να μειωθεί το κόστος για την ενοικίαση της σκάφης στα 30 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

