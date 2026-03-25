Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:08 της Τετάρτης στην καρδιά του Άγιου Όρους.
Το επίκεντρο βρίσκεται 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών και είχε εστιακό βάθος 10,6 χιλιομέτρων.
Η Μονη Ξενοφωντος είναι η πλησιέστερη στο επίκεντρο. Οι μοναχοι ψάχνουν για ζημιές, αλλά προς το παρόν δεν έχουν υποστεί κατι σοβαρό. Έχουν γίνει τέσσερις μετασεισμοί, ο μεγαλύτερος 3,3 Ρίχτερ.
Παρόμοιο σεισμό είχε δώσει η περιοχή πριν από εννέα μήνες περίπου, με τον Ευθύμιο Λέκκα να δηλώνει τότε πως τον προβληματίζει μεν η δραστηριότητα, αλλά δεν θεωρεί ότι το ρήγμα μπορεί να δώσει μεγαλύτερους σεισμούς.
