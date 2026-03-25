Μια οξειδωμένη ιταλική οβίδα του Β Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην Πεύκη.

Το σημείο αποκλείστηκε ενώ έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Στρατού για να απομακρύνει την οβίδα.

Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

