Σεισμός 4,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο Άγιο Όρος

Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Άγιο Όρος. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω περιοχές όπως στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και το εστιακό βάθος στα 11,8 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.