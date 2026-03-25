Ο Παύλος Ντε Γκρες στη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα

Ο Παύλος Ντε Γκρες έδωσε φέτος το «παρών» στη στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου, κάνοντας μάλιστα γνωστό πως ήταν η πρώτη φορά που την παρακολούθησε από κοντά, καθώς συνήθως βρίσκεται στο εξωτερικό.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, θέλησε να έρθει στο κέντρο της Αθήνας για να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα της ημέρας, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την εικόνα που αντίκρισε. Εστίασε ιδιαίτερα στη συμμετοχή τόσο ανδρών όσο και γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, σημειώνοντας ότι η παρουσία τους ενισχύει το αίσθημα υπερηφάνειας και ανεβάζει το ηθικό.

«Χρόνια Πολλά στην πατρίδα μας. Έτυχε να είμαστε εδώ πρώτη φορά 25η Μαρτίου και ήρθα να δω πως είναι τα πράγματα. Τα βλέπω πολύ όμορφα. Στρατός, γυναίκες και άντρες μαζί. Είναι ό,τι πρέπει. Σου ανάβει την ψυχή αυτό. Ήρθα μόνος μου να κάνω μια βολτίτσα..», είπε μεταξύ άλλων τονίζοντας, σε άλλο σημείο πως χρόνια επιθυμούσε να δει παρέλαση.

Σε ερώτηση για το συναίσθημα που υπερισχύει, ο Παύλος σχολίασε μεταξύ άλλων πως «έχουμε μία πολύ όμορφη πατρίδα, δυνατή και είμαστε μπροστά. Πραγματικά όταν τα βλέπεις αυτά και βλέπεις τη νεολαία εδώ πώς είναι όλοι έτοιμοι και όμορφα ντυμένο... Είναι τέλεια. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ».

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, διευκρίνισε ότι τα παιδιά του δεν βρίσκονταν μαζί του. Ωστόσο, σχολίασε πως στο μέλλον ενδέχεται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία, εκτιμώντας ότι ο Κωνσταντίνος Ντε Γκρες θα είναι πιθανότατα ο πρώτος που θα το κάνει.

Πηγή: skai.gr

