Στον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Άγιο Όρος αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, λέγοντας πως «δεν μας ανησυχεί αλλά από επιστημονική άποψη είμαστε προβληματισμένοι».

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας «η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε στις αρχές του 2024, περιλαμβάνει ως τώρα πάνω από 1.000 σεισμούς εκ των οποίων οι εννιά είναι μεγαλύτεροι από 4 Ρίχτερ. Ο σημερινός είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ. Ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν πριν από τρεις μήνες μεγέθους 5,2 Ρίχτερ».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ έκανε λόγο για «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» και τόνισε ότι «αναμένουμε την εξέλιξη του».

«Φαίνεται ότι το ρήγμα που δίνει αυτούς τους σεισμούς έχει ακόμα ενέργεια μέσα του, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε επίπεδο που να είναι πάνω από 5,2 Ρίχτερ», εκτίμησε.

Εξήγησε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα «δεν είχε δώσει σεισμούς πριν το 2024. Είναι ένα ρήγμα που το επιβεβαιώνουμε τώρα με βάση τα ενόργανα δεδομένα. Δεν είναι ένα ρήγμα, το οποίο εμφανίζεται στην επιφάνεια, είναι στον υποθαλάσσιο χώρο, μπαίνει και λίγο στον χερσαίο χώρο, αλλά είναι σε ένα ικανό βάθος και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε ουσιαστικά ποιες είναι οι διαστάσεις».

«Δεν μπορούμε να διερευνήσουμε τις προθέσεις της φύσης. Είναι φαινόμενα που προσεγγίζουμε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε ένα σύννεφο που έρχεται ή ένας άσχημος καιρός ή κάτι άλλο που να είναι άμεσα ορατό ώστε να κάνουμε ασφαλείς προγνώσεις. Ό,τι ξέρουμε, το ξέρουμε με βάση καταγραφές ενόργανες, οι οποίες πολλές φορές δεν αντιστοιχούν πολλές φορές στις εξελίξεις που υπάρχουν στο υπέδαφος και ερμηνεύομε με βάση αυτά που βλέπουμε στα σεισμογράμματα και στις άλλες καταγραφές», επισήμανε ο κ. Λέκκας.

«Θεωρώ ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με μικρά μεγέθη, αλλά δεν θα φτάσουμε σε σεισμούς πάνω από 5 βαθμούς ώστε να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Αναμένουμε τη δραστηριότητα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά», κατέληξε.

