Εντοπίστηκε, τελικά, στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, η σορός του 34χρονου δύτη, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή, ημέρα που πραγματοποίησε κατάδυση στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού πρόκειται να οργανωθεί από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με τους διασώστες δύτες να προγραμματίζουν κατάδυση το Σάββατο, χρησιμοποιώντας ειδικά μείγματα αερίων στις φιάλες τους λόγω του μεγάλου βάθους. Η σορός βρέθηκε βαθιά μέσα στο σημείο κατάδυσης, ενώ νωρίτερα οι έρευνες είχαν οδηγήσει στον εντοπισμό ενός βατραχοπέδιλου και ενός υποβρύχιου σκούτερ που ανήκαν στον άτυχο άνδρα.

Τα ίχνη του δύτη είχαν χαθεί από το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, με τις Αρχές να ειδοποιούνται από άλλον δύτη που συμμετείχε στην κατάδυση και κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με τη συμμετοχή σκαφών, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικές ομάδες.

Παρά τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που διέθετε, ο οποίος του εξασφάλιζε επιπλέον παροχή οξυγόνου για 3 έως 5 ώρες, ο 34χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης στην Πολιτική Αεροπορία, σε ελληνοϊταλική εταιρεία,δεν κατάφερε να σώσει τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

