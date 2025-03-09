Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Λαγκαδά με την Καραολή και Δημητρίου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί έκαναν σήμα σε 33χρονο αλλοδαπό να σταματήσει, ωστόσο αυτός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά την πορεία, ο 33χρονος προσέκρουσε σε δύο προπορευόμενα οχήματα και στη συνέχεια σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο που οδηγούσε να ανατραπεί.

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον αλλοδαπό οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.