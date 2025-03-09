Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται το τρίχρονο αγοράκι από τη Λάρισα που χθες το μεσημέρι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από παιδική χαρά στην Χαραυγή Λάρισας, όταν ο μικρός διέσχιζε την οδό Φλωρίνης.

Το παιδί επιχείρησε να περάσει απέναντι, όμως ένας οδηγός που κινούταν μέσα στον στενό δρόμο, παρέσυρε το μικρό παιδί, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενο από δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Αν και αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι θα υποβληθεί σε χειρουργείο, τελικά κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και από χθες νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Ο τρίχρονος υποβλήθηκε σε αξονική στο κεφάλι του, η οποία βγήκε καθαρή. Οι γιατροί τονίζουν ότι η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά σταθερή και τα επόμενα 24ωρα θα είναι κρίσιμα για την πορεία της υγείας του, καθώς επιχειρήσουν να ξυπνήσουν το παιδί.

Κατά πληροφορίες το παιδί ήταν στην παιδική χαρά μαζί με τη μαμά και τη γιαγιά του. Κάτοικοι της γειτονιάς είδαν στη συνέχεια το μικρό αγόρι να παίζει στο πάρκο, δίπλα από την παιδική χαρά και λίγο αργότερα κάτω από άγνωστες συνθήκες σημειώθηκε το περιστατικό με την παράσυρσή του.

Οι πρώτες εξετάσεις του παιδιού είναι ενθαρρυντικές αλλά χρειάζεται χρόνος για να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Ο 22χρονος οδηγός του οχήματος που παρέσυρε το παιδί έχει υποβληθεί σε αλκοτέστ από αστυνομικούς της τροχαίας Λάρισας, το οποίο έδειξε ότι δεν βρισκόταν κάτω από την επήρεια αλκοόλ. Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της παράσυρσης καρέ καρέ για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και βέβαια για την ταχύτητα με την οποία έτρεχε το όχημα.

Πηγή: Onlarissa.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.