Δυνατή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε στις 2:13 τη νύχτα την περιοχή της Ηλείας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και λόγω της ώρας προκάλεσε μία σχετική ανησυχία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 6 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Φιγαλείας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 20 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

«Δεν έχουν αναφερθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ζημιές από την σεισμική δόνηση των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με επίκεντρο κοντά στην Νέα Φιγαλεία», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ζαχάρως, Κώστας Μητρόπουλος.

Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος, «σε επικοινωνίες που είχα, τόσο με την πολιτική προστασία, όσο και με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων που έκαναν μία πρώτη αυτοψία, δεν μου ανέφεραν κάτι το σημαντικό».

«Βέβαια», όπως επεσήμανε, «η σεισμική δόνηση ήταν έντονη και όπως ήταν επόμενο υπήρξε μία ανησυχία στον πληθυσμό, κυρίως λόγω της ώρας που σημειώθηκε».

Πάντως, όπως συμπλήρωσε ο Κώστας Μητρόπουλος, «οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέσα στην ημέρα, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα».

Πηγή: skai.gr

