Σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ανοιχτά της Σητείας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται 24 Χλμ νότια νοτιοανατολικά της Ζάκρου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,1 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η δόνηση έγινε αισθητή και σε Κάσο και Κάρπαθο.

Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Πηγή: skai.gr

