Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λογγίνου του Εκατοντάρχου, καθώς και των Αγίων Μαρτύρων Δομετίου, Δομνίνου, Λεοντίου και Τερεντίου.

Δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης

Παγκόσμια Ημέρα Άρτου



Ανατολή ήλιου: 07:34 - Δύση ήλιου: 18:46

Σελήνη 24.7 ημερών

