Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μετ΄ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης και σε μήκος 17 χιλιομέτρων λόγω ακινητοποιημένου τουριστικού λεωφορείου στον κλάδο εξόδου προς Γλυφάδα.

Προβλήματα υπάρχουν και στον ανοδικό άξονα Καλλιρρόης - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας λόγω σύγκρουσης μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στο ύψος της Αμερικανικής Πρεσβείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δικυκλιστής.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, καθώς και στις λεωφόρους Αθηνών, Σχιστού και Περιφερειακή Αιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά.

