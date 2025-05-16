Νέες ταυτότητες: Κατάργηση του περιορισμού της τοπικής αρμοδιότητας και εφαρμογή διευρυμένου ωραρίου σε 81 αστυνομικά τμήματα

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή του προχώρησε σε διευκρινήσεις σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε καθυστερήσεις στον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση επισημαίνονται ενέργειες που έχουν γίνει από την ΕΛΑΣ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως η κατάργηση του περιορισμού της τοπικής αρμοδιότητας και η εφαρμογή διευρυμένου ωραρίου σε 81 αστυνομικά τμήματα, ενώ σημειώνεται πως από το φθινόπωρο του 2023 έχουν εκδοθεί πάνω από 1.760.000 νέα δελτία ταυτότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε καθυστερήσεις στον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα εξής:

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία παρακολουθούν στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις και συμμετέχουν ενεργά στη μετάβαση της Δημόσιας Διοίκησης στη νέα ψηφιακή εποχή. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται διαρκώς ενέργειες που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Η πλατφόρμα id.gov.gr αποτέλεσε κομβικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν ηλεκτρονικά ραντεβού, αποφεύγοντας την αναμονή και την ταλαιπωρία. Επιπλέον, με πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καταργήθηκε ο περιορισμός της τοπικής αρμοδιότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετούνται σε οποιοδήποτε Γραφείο Ταυτοτήτων, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

Παράλληλα:

Σε 81 αστυνομικές Υπηρεσίες των μεγάλων αστικών περιοχών εφαρμόζεται διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ειδικές διαδικασίες έχουν προβλεφθεί για περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής δελτίου ταυτότητας, όπου κατόπιν συνεννόησης, μπορούν να προγραμματιστούν έκτακτα ραντεβού.

Έχει ξεκινήσει ανακατανομή προσωπικού και σταδιακή αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων ραντεβού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η έντονη ζήτηση που καταγράφεται είναι απολύτως αναμενόμενη, καθώς πρόκειται για μια πρωτοφανή πανεθνική διαδικασία ανανέωσης ταυτοτήτων, η οποία έχει ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2023 και ήδη έχει οδηγήσει στην έκδοση άνω των 1.760.000 νέων δελτίων. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που εξελίσσεται ομαλά και σταθερά, προσαρμοζόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία αφουγκράζονται τις ανάγκες των πολιτών, ενσωματώνουν διαρκώς νέες τεχνολογίες και βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια ή την ποιότητα.

Συστήνεται στους πολίτες να ελέγχουν συχνά την πλατφόρμα για νέα διαθέσιμα ραντεβού, τα οποία προκύπτουν καθημερινά από ακυρώσεις ή επιπλέον δυναμικότητα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/dikaiologitika/ekdosi-deltiou-taftotitas/

Η συνεργασία των πολιτών και η εμπιστοσύνη τους αποτελούν βασικό πυλώνα για την επιτυχία της νέας ψηφιακής πραγματικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

