Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν λόγω διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του «Athens Pride 2025» το Σάββατο (17/5).

Πιο συγκεκριμένα, λόγω αθλητικής εκδήλωσης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του «Athens Pride 2025», το Σάββατο (17/5) και κατά τις ώρες 16.30΄ έως 18.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωνίδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κολοκυνθούς και Θερμοπυλών και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μενάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Κων/νου και Πειραιώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό .

Μυλλέρου,στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πειραιώς και Λεωνίδου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κολωνού και Π. Ράλλη και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σωκράτους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Κων/νου και Πειραιώς.

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

