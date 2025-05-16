Κτηματολόγιο: Το υποκατάστημα Τρικάλων εγκαινίασαν Παπαστεργίου και Μπουκώρος

Τα υπερσύγχρονα γραφεία του Κτηματολογίου στα Τρίκαλα, εγκαινίασαν σήμερα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός, Χρήστος Μπουκώρος, μαζί με τον πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου, Στέλιο Σακαρέτσιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γενική διευθύντρια, Ολυμπία Μαρκέλλου.

Το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Υποκατάστημα Τρικάλων και λειτουργεί από τον περασμένο Οκτώβριο, θα καλύψει της Κτηματολογικές ανάγκες της περιοχής. Συνολικά το έργο του Κτηματολογίου «προχωράει γρήγορα, φτάνοντας σχεδόν στο 60% της ολοκλήρωσής του». Παράλληλα, όπως τονίζεται με έμφαση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης «με την ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων, μέχρι το τέλος του 2025, τη λειτουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών και τη μεταστέγαση σε σύγχρονα κτίρια, το Κτηματολόγιο μετασχηματίζεται σε μία πρωτοπόρα και σύγχρονη υπηρεσία του ελληνικού Δημοσίου».

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τον τόπου μου, τα Τρίκαλα, καθώς εγκαινιάσαμε επίσημα το Υποκατάστημα Τρικάλων του Ελληνικού Κτηματολογίου. Οι πολίτες εξυπηρετούνται πλέον γρήγορα και άνετα σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο, το οποίο επιπλέον προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας στους υπαλλήλους. Συνεχίζουμε πλέον με τον Χρήστο Μπουκώρο το έργο που ”έτρεξε” ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Κτηματολογίου. Ζητούμενο είναι κάθε πολίτης και κάθε επαγγελματίας να μπορεί να εξυπηρετηθεί απομακρυσμένα, άμεσα και με ασφάλεια. Το Κτηματολόγιο είναι ένα έργο εθνικής σημασίας με άμεσο αντίκτυπο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Μπουκώρος τόνισε πως «μία υπερσύγχρονη δημόσια υπηρεσία μάς υποδέχεται εδώ στα Τρίκαλα, μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, τον οποίο θέλω εδώ στην πατρίδα του να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη του στο έργο μας για το Κτηματολόγιο. Τα Τρίκαλα σήμερα διαθέτουν ένα πλήρως ψηφιοποιημένο Κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα της περιοχής, ένα Κτηματολόγιο του αύριο. Πλέον προχωράμε γρήγορα, στην υλοποίηση όλων και περισσότερων νέων ψηφιακών εφαρμογών. Κοινό μας όραμα αποτελεί η πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και αρχείων του Κτηματολογίου ώστε να αποτελεί μία σύγχρονη δημόσια υπηρεσία που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα, τη διαφάνεια και τη νομική ασφάλεια των συναλλαγών».

