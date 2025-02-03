Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούν οι επιστήμονες την έντονη σεισμική ακολουθία στην περιοχή των Κυκλάδων τα τελευταία 24ωρα η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους του νοτιοδυτικού Αιγαίου. Οι σεισμολόγοι είναι επιφυλακτικοί για την πορεία του πρωτόγνωρου αυτού για την περιοχή φαινομένου, χωρίς να καθησυχάζονται.

Στην κοινή συνεδρίαση που είχαν σήμερα, Δευτέρα η Επιτροπή της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και η Επιτροπή Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ, η οποία διήρκησε για πάνω από 3 ώρες, οι επιστήμονες κατέληξαν στα πρώτα συμπεράσματα αποσυνδέοντας πρωτίστως τις διαδοχικές δονήσεις από την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή. Ωστόσο, συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι από το μπαράζ σεισμικών δονήσεων άνω των 4 Ρίχτερ μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού επισημαίνοντας πως το φαινόμενο είναι πιθανό να μην έχει εκτονωθεί ακόμα και να διαρκέσει εβδομάδες ακόμα και μήνες.

«Η ακολουθία δεν παρουσιάζει αποκλιμάκωση, μάλλον το αντίθετο, υπάρχει αύξηση και στη συχνότητα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί απλά είμαστε σε κάποια επιφυλακή» δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης των δύο επιτρόπων ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας Βασίλης Καραστάθης.

«Η σεισμικότητα είναι τεκτονική»

Η καθηγήτρια Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού η οποία βρίσκεται στο νησί της Σαντορίνης και παρακολουθεί το φαινόμενο μαζί με άλλους επιστήμονες μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Ανύδρου.

«Η Σαντορίνη έχει πολλά υποθαλάσσια ρήγματα. Μεγάλα τμήματα του βυθού μετακινούνται και δίνουν σεισμούς. Διανύουμε ένα τέτοιο φαινόμενο» είπε η κυρία Νομικού επισημαίνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Ανύδρου. «Κοντά σε αυτό υπάρχει ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο ενεργό που λέγεται Κολούμπο» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι οι επιστήμονες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη σχέση μεταξύ ηφαιστειότητας και τεκτονικής.

Η κυρία Νομικού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία ενεργοποίηση για το ηφαίστειο της Νέας Καμένης, το ηφαιστειογενές νησί στο κέντρο της καλδέρας της Σαντορίνης. Όσον αφορά το ηφαίστειο Κολούμπο που είναι ένα ενεργό ηφαίστειο που έδωσε μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη το 1650 διευκρίνισε ότι «δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι το ηφαίστειο έχει ενεργοποιηθεί» και συνέχισε λέγοντας ότι «όλοι οι μηχανισμοί γέννησης που έχουμε αναλύσει δείχνουν ότι η σεισμικότητα είναι τεκτονική».

«Μας προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον η περιοδικότητα. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να έχουμε τόσες σεισμικές δονήσεις, κάθε 10-15 λεπτά» είπε η κυρία Νομικού. Επισήμανε επίσης ότι το συγκεκριμένο ρήγμα έχει μήκος περίπου 20 χλμ, άρα δεν μπορεί να δώσει σεισμό πάνω από 6 Ρίχτερ.

«Δεν θα γίνει μεγάλος σεισμός»

Με τη σειρά του ο σεισμολόγος, Θανάσης Γκανάς, μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» είπε ότι «υπάρχει μια τεκτονική τάφρος η οποία εκτείνεται από τη Σαντορίνη προς την Αμοργό. Η περιοχή της Αμοργού έδωσε το μεγάλο σεισμό του 1956, εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος για νέο σεισμό, μεγάλο, δεν θα γίνει τέτοιος μεγάλος σεισμός για αρκετές δεκαετίες».

Επίσης, το γεγονός ότι η σεισμική ακολουθία απομακρύνεται από το νησί της Σαντορίνης προκαλεί ανακούφιση στους σεισμολόγους.

«Όταν έχουμε απομάκρυνση των επίκεντρων από την Σαντορίνη, νομίζω ότι απομακρύνεται και η διακινδύνευση, δηλαδή αυτά που έχουμε να περιμένουμε. Μπορεί να κρατήσει από μερικές μέρες, μέχρι μερικές εβδομάδες ή και μερικούς μήνες» είπε από την πλευρά του ο Πρόεδρος ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχουν γίνει 500 σεισμοί στη Σαντορίνη από τις 24 Ιανουαρίου. Από αυτούς περίπου 20 ήταν άνω των 4 Ρίχτερ και περισσότεροι από 180 ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ. Από την 1η Φεβρουαρίου έχουν σημειωθεί 200 σεισμοί με μέγεθος άνω των 3 Ρίχτερ και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος τα 4,9 Ρίχτερ ο οποίος και σημειώθηκε σήμερα στις 2.17 το μεσημέρι, στη θαλάσσια περιοχής της Αμοργού.

Φεύγουν άρον άρον από την Σαντορίνη

Οι κάτοικοι της Σαντορίνης και των λοιπών νησιών παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο με πολλούς να έχουν εγκαταλείψει ήδη το νησί. Από χθες Κυριακή παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση της κίνησης στο αεροδρόμιο και το λιμάνι της Σαντορίνης και υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 3.000 άτομα έχουν φύγει από το νησί. Ωστόσο, είναι και εκείνοι που δεν ανησυχούν καθώς όπως υποστηρίζουν είναι εξοικειωμένοι με την έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Η κίνηση στο λιμάνι της Σαντορίνης

Για όσους ωστόσο, επιθυμούν να αναχωρήσουν από το νησί, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει έκτακτα δρομολόγια, ενώ με πληρότητα αναχωρούν και τα πλοία από το νησί.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται έκτακτο δρομολόγιο από το πλοίο «Kissamos», το οποίο αναχώρησε στις 21:00 από το Ηράκλειο Κρήτης και θα προσεγγίσει το λιμάνι της Θήρας στις 00:30-01:00. Αναμένεται να αφιχθεί στον Πειραιά στις 07:30 την Τρίτη.

Σε ανακοίνωσή της η Attica Group, ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως προχώρησε στον προγραμματισμό έκτακτου δρομολογίου από τη Σαντορίνη, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Σε προσθήκη έκτακτων πτήσεων, από και προς τη Σαντορίνη, προχώρησε η αεροπορική εταιρεία SKY express.

Ειδικότερα, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού η εταιρεία έχει προσθέσει τις παρακάτω έκτακτες πτήσεις για αύριο Τρίτη:

04-02-2025 GQ340 Αθήνα-Σαντορίνη 08:00.

04-02-2025 GQ341 Σαντορίνη-Αθήνα 09:25.

04-02-2025 GQ346 Αθήνα-Σαντορίνη 08:30.

04-02-2025 GQ347 Σαντορίνη-Αθήνα 09:55.

Κλειστά τα σχολεία μέχρι την Παρασκευή

Για την προστασία των πολιτών η επιτροπή επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα. Επίσης, η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τις προηγούμενες μέρες.

Αναλυτικά οι Επιτροπές προτείνουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

α. Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

β. Οι πολίτες θα πρέπει:

- να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

- να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

- να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

- να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

- να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

- να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 08:00.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι απαγορευμένες περιοχές

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα προκάλεσε κατολισθήσεις στο νησί της Σαντορίνης με αποτέλεσμα να σημάνει 112 το μεσημέρι της Δευτέρας το οποίο κάνει λόγο για κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Για το λόγο αυτό απαγορεύτηκε η πρόσβαση στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη Θήρα.

