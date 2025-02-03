Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 9 το πρωί στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης.
Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας και θα συμμετέχουν ΟΤΑ, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα, Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΚΑΒ, καθώς και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (ΟΑΣΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΤΕΕ κ.α.).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.