Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 9 το πρωί στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας και θα συμμετέχουν ΟΤΑ, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα, Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΚΑΒ, καθώς και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (ΟΑΣΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΤΕΕ κ.α.).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

